Архив Интернета получил анонимное пожертвование в биткоинах на сумму $1 млн. Пожертвование было совершено от имени фонда Pineapple, который переводит деньги в виде биткоинов различным благотворительным организациям.

Как сообщает Hi-tech.mail.ru , анонимный благотворить заявил, что ему далось закупить огромную сумму биткоинов, когда криптовалюта стоила очень дешево.

В ответ на пожертвование биткоинов интернет-архив написал анониму: «Мы восхищены вашим поступком и использованием биткоина как средства благотворительности. Для нас большая честь получить такой подарок. Кем бы вы ни были, вы делаете этот мир лучше. Спасибо».