Рубль после вчерашнего подъема торгуется под небольшим давлением, сообщает Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX. Пара доллар/рубль пробует на прочность область 57,60 руб., вблизи которой и открылась – с бычьим гэпом.

«Продажи российской валюты отмечаются, несмотря на продолжающееся повсеместное снижение доллара и ралли Brentк новым максимумам середины 2015 года. Вероятно, мы имеем дело с частичной фиксацией прибыли в конце года», - рассуждает эксперт.

По словам Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари, российский рубль отступает в первый час торгов в парах с иностранными валютами.

«Доллар США торгуется по 57,65 руб. (+0,3%). Евро к рублю крепнет заметнее на фоне динамики пары евро/доллар. Вероятный диапазон движения в паре доллар/рубль на пятницу составляет 57,50-58,00 руб. Курс пары евро/рубль останется в границах 68,75-69,25 руб. Во второй половине дня активность в секции упадет до минимальных показателей», - прогнозирует она.