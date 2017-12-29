В последние дни года настроение рубля очень переменчиво и не поддается логическому объяснению, сообщает Владислав Антонов, аналитик Альпари. Скорее всего, положительный эффект вызвала взаимосвязь между слабым долларом и дорожающими российскими облигациями (ОФЗ). А высокие цены на нефть создали комфортный фон для покупателей.

«Последний торговый день в 2017 году рубль закрывает в плюсе. За счет высокого спроса на ОФЗ и ралли по нефти, он сумел противостоять спекулянтам, ставившим против него. На открытии Московской биржи рублю ничего не угрожает. Технически курс доллара может уйти ниже 57,38 руб. Пара евро/рубль, скорее всего, сохранит боковое движение в диапазоне 68,12 – 68,90 руб. до окончания новогодних праздников», - прогнозирует эксперт.