Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило МСП Банку кредитный рейтинг «A+(RU)», прогноз — «стабильный». Об этом говорится в сообщении АКРА.

«Кредитный рейтинг МСП Банка обусловлен устойчивым бизнес-профилем, адекватными оценками достаточности капитала, риск-профиля, фондирования и ликвидности. Кроме того, поддержку уровню рейтинга оказывают средняя степень системной значимости МСП Банка для экономики РФ и умеренное влияние государства на его кредитоспособность согласно методологии АКРА», — отмечается в пресс-релизе.

Аналитики уточняют, что средняя степень системной значимости МСП Банка выражается в оценке кредитной организации как значимого игрока на стратегически важном рынке, но при этом оказывающего незначительное влияние на экономику и несущего умеренные риски для бюджета.

«Умеренная оценка степени влияния государства на кредитоспособность МСП Банка обусловлена преобладанием акционерного контроля над операционным, участием банка в государственных проектах (программы развития Дальнего Востока, поддержки женского предпринимательства, развития сельскохозяйственной кооперации) и случаями оказания акционером экстраординарной поддержки в прошлом. В будущем акционер может оказать банку экстраординарную поддержку посредством размещения депозитов (после внесения соответствующих изменений в инвестиционную декларацию АО «Корпорация МСП»)», — говорится в сообщении.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию могут привести повышение системной значимости банка для национальной экономики и ее социальной сферы, а также улучшение бизнес-позиции кредитной организации в результате успешной реализации новой стратегии. Негативно на рейтинг могут повлиять падение показателей достаточности капитала ниже уровня 12% и существенное ухудшение качества активов банка.