Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «Союз» кредитный рейтинг «BB+(RU)», прогноз по рейтингу — «стабильный».

Как поясняется в релизе АКРА , кредитный рейтинг «Союза» обусловлен достаточно высокой вероятностью предоставления его материнской структурой, СПАО «Ингосстрах», финансовой поддержки банку в случае необходимости и умеренно низким финансовым профилем кредитной организации.



«Собственная кредитоспособность банка «Союз» характеризуется удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, слабой позицией по капиталу и критической оценкой риск-профиля на фоне адекватной позиции по фондированию и ликвидности. Кредитоспособность банка «Союз» устойчива в краткосрочной перспективе, однако отмечается ее высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в Российской Федерации», — говорится в сообщении аналитиков.