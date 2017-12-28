Платформа Waves объявила о запуске фонда Basics, ориентированного на инвестиции в инфраструктуру блокчейна. Он объединит в себе черты венчурного и хедж-фонда.

Как сообщает VC.ru , в настоящее время идет процесс формирования капитала. Первоначальный объем фонда составит $10 млн, к маю 2018 года Waves планирует нарастить его до $30 млн за счет привлечения внешних инвесторов. Средний размер инвестиций составит от $250 тысяч.

Партнеры фонда в лице основателя Waves Александра Иванова и управляющего активами Максима Кузина будут выбирать блокчейн-решения, анализируя их технологии, уникальность и возможность применения.