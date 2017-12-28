ЦБ решил привязать размер штрафов для банков, не соблюдающих законодательство и не исполняющих предписания регулятора, к величине их собственного капитала. Верхняя граница штрафа не устанавливается. ЦБ надеется, что модифицированные штрафы заменят отзыв лицензий и улучшат ситуацию для клиентов банков, пишет «Коммерсант».



Проект поправок в закон «О Центральном банке РФ», подготовленный ЦБ и Минфином, касается изменения размера штрафов, налагаемых на коммерческие банки за нарушение законодательства, нормативных актов, предоставление недостоверной информации ЦБ, непроведение обязательного аудита и т. п. В действующей редакции штраф составляет до 0,1% минимального уставного капитала (не более 1 млн рублей).

При неисполнении предписаний об устранении нарушений, а также если нарушения, операции или сделки банка создали реальную угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков), штраф может достигать 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального уставного капитала (10 млн рублей). В результате, говорится в пояснительной записке к законопроекту, в первом полугодии 2017 года объем сомнительных операций клиентов банков только по выводу денежных средств за рубеж и обналичиванию более чем в 4 тыс. раз превысил размер взысканных с кредитных организаций штрафов. Так что применение меры в виде штрафа в его действующем размере не достигает цели адекватного воздействия на кредитные организации.

Предлагаемый проект вводит синтаксически небольшое, но в финансовом плане существенное изменение. Коэффициенты остаются те же, но уставный капитал меняется на собственный. В результате размер штрафов вырастет в разы, поскольку размер собственного капитала в банке всегда больше уставного капитала.

По мнению аналитика рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислава Волкова, «в наибольшей степени это коснется средних и крупных банков, которые поддерживают слабый запас по нормативам достаточности капитала».

В ЦБ отметили, что предлагаемые меры «обеспечат возможность применения Банком России санкций в отношении банков в виде ограничений и запретов в качестве крайних мер, что повысит уверенность клиентов в стабильной работе банков». Другими словам, банки чаще будут штрафовать по-крупному и реже отзывать лицензии, поскольку последнее явно негативно для банковских клиентов. При этом в ЦБ уверены, что проект никак не повлияет на количество отказов клиентам банков в проведении операций или в ограничении обслуживания (с последующим внесением в черный список).