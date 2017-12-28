ВТБ запустил новый сервис одобрения недвижимости для оформления ипотечного кредита . Проект «Одобрено» позволяет предварительно провести комплексную проверку квартиры и подтвердить ее соответствие требованиям банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сервис доступен как для физических лиц — продавцов недвижимости, так и для риелторов — партнеров банка, заинтересованных в ускорении процесса проведения ипотечных сделок с ВТБ.

«Для оформления услуги необходимо оставить заявку на сайте www.odobrenovbanke.ru . Эксперт проведет осмотр квартиры, а через 24 часа в личном кабинете можно будет скачать сертификат «Одобрено» о соответствии объекта всем требованиям банка», — отмечается в сообщении.

Каждый сертификат имеет уникальный номер — его подлинность можно проверить на сайте проекта в разделе «Реестр объектов», уточняют в банке.



«Новый сервис позволяет клиентам уже на этапе выбора квартиры проверить объект и, таким образом, ускорить процесс оформления ее покупки», — заявил руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Андрей Осипов. При этом у продавцов недвижимости при использовании сервиса есть возможность повысить надежность предлагаемого объекта в глазах покупателя, добавил он.

В настоящий момент сервис доступен клиентам на территории Москвы и Московской области. В 2018 году банк планирует распространить проект на все субъекты РФ.

