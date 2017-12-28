ВТБ Факторинг приступил к реализации долгосрочной программы факторингового финансирования поставщиков ПАО «Ростелеком», следует из сообщения компании. Общая сумма соглашения составляет 60 млрд рублей.

По словам Корнелиу Робу, директора по работе с клиентами ВТБ Факторинг, задача от одной из крупнейших телекоммуникационных компаний, которая обратилась к нам с просьбой обеспечить в случае необходимости бесперебойное финансирование всех поставщиков, успешно решена. При этом была использована большая экспертиза в области организации программ финансирования поставщиков крупных корпоративных клиентов.