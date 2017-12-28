Сбербанк России разместил на своем официальном YouTube -канале видеопоздравление с Новым годом.

Трогательный ролик рассказывает об одном маленьком мальчике, готовящемся к празднику и попадающем в сказку, созданную российским Театром наций. «Сказка всегда рядом, просто ее нужно увидеть», — гласит девиз ролика.



В сбербанковском видео приняли участие художественный руководитель театра народный артист России Евгений Миронов и актриса Чулпан Хаматова. За день ролик посмотрели около 250 тыс. человек.

Отметим, что Сбербанк России является одним из генеральных партнеров Театра наций.