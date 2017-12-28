Правительство в рамках работы над реформой контрольной и надзорной деятельности приняло решение в 2018 году отказаться от плановых проверок по шести видам надзора.

Как сообщает ТАСС , реформа госконтроля стартовала в конце 2016 года и проходила весь текущий год.

«В 2018 году решено отказаться от плановых проверок по шести видам надзора. В общей сложности 60% предприятий не будут включены в план проверок. Приняты 50 методических документов - рекомендаций и стандартов в области осуществления контрольно-надзорной деятельности», - подвела итог годовой работы пресс-служба Открытого правительства.

По экспертным оценкам, ежегодно в России проводится около 2 млн проверок, из них лишь 15% выявляют нарушения, представляющие реальную угрозу. На всех уровнях насчитывается более 200 видов контроля. Сейчас 90% неэффективных издержек бизнеса связаны с выполнением устаревших и избыточных требований, что составляет около 5% ВВП.