Компания EasyFinance представила исследование «самых дружелюбных» банков страны по итогам 2017 года, проанализировав активность кредитных организаций в социальных сетях и количество подписчиков их официальных страниц.

За основу для рейтинга было взято число френдов и фолловеров в социальных сетях Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Учет подписчиков велся только по аккаунтам, указанным на официальных сайтах финансовых учреждений.

В исследовании отмечается, что в 2017 году шел активный рост числа фолловеров во всех социальных сетях, где представлены российские банки.



Первое место в рейтинге по-прежнему принадлежит Сбербанку . За этот год он набрал около полумиллиона новых подписчиков. Хоум Кредит Банк сохранил вторую позицию, за год набрано чуть более полумиллиона человек. Тинькофф Банк привлек 200 тыс. и поднялся на третью позицию, сместив Киви Банк.

Альфа Банк опередил ВТБ, заняв его пятое место. У «Альфы» около 50 тыс. новичков, а у ВТБ — менее 5 тыс. новых подписчиков за весь год.

«Рокетбанк» за 2017 год поднялся на семь позиций вверх и расположился теперь на восьмой позиции, заняв место в десятке лидеров. НБ «Траст» на девятом месте, а «Яндекс.Деньги» — на десятом.

Мощный прорыв произошел у Райффайзенбанка. Он поднялся на восемь позиций и теперь занимает 12-е место. Также и Почта Банк показал заметный прирост, поднявшись с 17-го на 15-е место. Совкомбанк поднялся на шесть позиций вверх, теперь он занимает 22-е место в рейтинге за счет прироста более 20 тыс. подписчиков. Кроме того, Россельхозбанк поднялся на 14 позиций и занимает теперь 24-е место.