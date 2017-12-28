Арбитражный суд Татарстана вновь отложил (на этот раз на 2 февраля 2018 года) рассмотрение заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выступающего в качестве конкурсного управляющего Татфондбанка, о признании банкротом бывшего председателя правления банка Роберта Мусина, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в арбитраж 1 августа, но суд оставил его без движения, поскольку АСВ не приложило к заявлению ряд необходимых документов, в частности справку о наличии или отсутствии у Мусина статуса индивидуального предпринимателя. Кроме того, не были внесены на депозит суда денежные средства для выплаты вознаграждения финансовому управляющему. После устранения недостатков суд принял заявление о банкротстве Мусина к производству, передает РИА Новости .

Суд приступил к рассмотрению 8 ноября. Заседание уже дважды откладывалось по разным причинам — сначала на 8, а затем на 28 декабря.

Мусин был заключен под стражу Советским райсудом Казани 3 марта, сразу после допроса в следственном управлении СК РФ по Татарстану по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере.

По информации следственных органов, против Мусина возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В ходе расследования в одно производство объединены 22 уголовных дела. Общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, превышает 50 млрд рублей. Следователи провели обыски, наложили арест на имущество подозреваемого.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и назначил временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта текущего года отозвал у банка лицензию . Арбитражный суд Татарстана в апреле признал кредитную организацию банкротом. По состоянию на июль временная администрация оценивала «дыру» в капитале банка в 118,3 млрд рублей.