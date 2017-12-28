23-летний изобретатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин в этом году стало известно даже тем, кто далек от информационных и финансовых технологий.Цифровая монета, стоившая год назад чуть больше $8, к началу декабря подорожала почти в 57 раз. Ethereum прочно удерживает второе место по капитализации среди мировых криптовалют – свыше $46 млрд.

Как объясняют «Ведомости» , Ethereum – это еще и смарт-контракты, т. е. алгоритмы, отслеживающие выполнение тех или иных условий (например, сделок) и исполняющие дальнейшие действия, заложенные в логику контракта. Появление смарт-контрактов уже привело к буму ICO.

Возможно, что уже в ближайшее время изобретение Бутерина изменит не только рынок финансовых инструментов, но и деловой документооборот. В случае повсеместного распространения криптовалют услуги банков будут под вопросом. Люди и компании смогут расплачиваться друг с другом напрямую, а их «криптовалютные счета» будут размещены на тысячах компьютеров по всему миру.