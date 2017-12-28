Эксперты финансовой группы Double Capital Group создали платформу CryptoEYE.pro - аналитический портал, на котором впервые в индустрии представлены привычные «фиатным» инвесторам инструменты - индексы, но в данном случае - для криптовалют.

Как сообщает Coinfox , в настоящий момент на CryptoEYE.pro реализованы криптоиндексы, составлена база знаний и криптокалькулятор для инвесторов. В дальнейшем на платформе появятся новостной агрегатор на основе анализа Big Data, возможность покупки индексных фондов, сервис разработки торговых стратегий и тестирования торговых гипотез.

По словам сооснователя Double Capital Group Хачатура Гукасяна, классификация всей полученной информации будет подвергаться всестороннему системному анализу, который будет выявлять факторы, влияющие на тот или иной криптоактив. В результате будет формироваться сводка важных новостей и торговые сигналы, позволяющие инвесторам определять наилучший момент для покупки или продажи активов - или прямо на платформе создать автоматизированную торговую стратегию, использующую эти сигналы.