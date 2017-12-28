Министр финансов Антон Силуанов предложил доработать закон о регулировании криптовалют в России, который был представлен для обсуждения сегодня на заседании общественного совета министерства.

По его словам, это должен быть полноценный закон. «То, что мы сейчас рассматриваем, не может рассматриваться, так сказать, нормативное поле для регулирования цифровых технологий. Это совсем упрощенно. Нам нужно гораздо глубже проработать тему регуляторики, гораздо глубже подойти к этому проекту закона», — подвел итог Силуанов.

Как сообщает RNS , он пояснил, что проект закона в основном описывает регулирование ICO. Согласно проекту закона «О цифровых финансовых активах», максимальная сумма привлечения на ICO составит 1 млрд руб., неквалифицированный инвестор может приобрести токены на сумму не более 50 тыс. руб.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что в законопроекте о регулировании криптовалют предлагается классифицировать их как иное имущество. К тому же, в законопроекте также определяются подходы к проведению ICO как к как элементам краудфандинга, и подход такой, что инвесторы должны быть ограничены в сумме, которую они инвестируют в один проект.