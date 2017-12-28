Российская компания MEL Science, которая занимается обучением школьников с помощью технологий виртуальной и дополнительной реальности, привлекла $2,2 млн от венчурного фонда АФК «Система» Sistema VC и других инвесторов.

Как сообщает «Коммерсант» , компания вложит средства в разработку контента и маркетинг. Контрольный пакет проекта останется у сооснователей MEL Василия Филиппова и Сергея Сафонова.

В 2016 году 70% клиентов компании были в США и еще по 15% в России и Великобритании, но в этом году на США приходится уже 95% всех подписчиков.

MEL Science занимается разработкой детских наборов для проведения химических опытов, которые пользователи могут купить по системе подписки. Наборы включают в себя приложение и очки виртуальной реальности, которые позволяют исследовать 3D-модели молекул и работают как «виртуальный микроскоп».