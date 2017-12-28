В письме Деду Морозу 17% россиян заказали бы много денег, но не в виде свалившегося с неба мешка, а возможности их заработать в следующем году. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса исследовательского холдинга «Ромир».

В рамках опроса «Ромир» предложил своим респондентам вспомнить детство: как они писали письма Деду Морозу, заказывая долгожданные подарки.

Большинство опрошенных (63%) в первую очередь попросили бы здоровья для себя и близких. Свыше четверти (27%) наших соотечественников попросили бы у Деда Мороза большого настоящего счастья. Еще по 8% россиян пожелали бы для себя в качестве подарка путешествие, новую квартиру или дом, а также встретить Новый год в кругу семьи за праздничным столом.

Для 6% наших соотечественников желанным подарком от Деда Мороза могла бы стать новая машина. И по 2% опрошенных хотели бы встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж, родить ребенка. Еще 2% хотели бы попросить новый смартфон, по 1% — новый компьютер и новое украшение.

Небольшое число россиян (2%) мечтают не работать в новогоднюю ночь, а встретить праздник в кругу семьи.

