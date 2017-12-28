Помимо этого, Зеленов занимает должность председателя совета директоров Связь-Банка.
Совет директоров банка «Глобэкс» переизбрал своим председателем Александра Зеленова, следует из материалов финучреждения.
«Избрать председателем совета директоров АО «Глобэкс Банк» Зеленова Александра Викторовича. Избрать заместителем председателя совета директоров АО «Глобэкс Банк» Филева Ивана Андреевича», — говорится в документе.
Помимо этого, Зеленов занимает должность председателя совета директоров Связь-Банка.
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