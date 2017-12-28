Крупные бизнес-объединения и ассоциации в сфере потребительского рынка обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить работу по законодательному введению НДС и таможенных пошлин для иностранных интернет-магазинов.

Как сообщает ТАСС , бизнесмены отмечают, что поручения президента РФ Владимира Путина относительно закрепления в законодательстве требований по взиманию НДС и таможенных пошлин с зарубежных интернет-площадок и поставщиков при продаже иностранных товаров «до настоящего времени не выполнены».

Варианты введения НДС для иностранных интернет-магазинов сейчас обсуждаются в правительстве. Инициатива изначально принадлежит АКИТ. По данным ассоциации, государство уже упустило порядка 300 млрд рублей. Согласно расчетам АКИТ, в 2018 году НДС для иностранных интернет-магазинов мог бы принести в бюджет 64 млрд рублей.

По словам президента АКИТ Алексея Федорова, если в ближайшее время никаких изменений не произойдет, то это может «убить не только интернет-ретейл, но и физическую торговлю электроникой и бытовой техникой, одеждой, детскими товарами».

«Уже сегодня на долю покупок этих категорий товаров в зарубежных интернет-магазинах приходится 32%, 25% и 18% соответственно», - уточнил глава АКИТ.