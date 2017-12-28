Объем покупок, совершаемых клиентами при помощи бесконтактных технологий Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, вырос в Бинбанке на 80% во второй декаде декабря по сравнению с первой декадой. При этом число транзакций увеличилось на 70% за этот же период. Такие данные содержатся в исследовании транзакционной активности клиентов Бинбанка перед новогодними праздниками.

Около 66% покупок были совершены клиентами при помощи Apple Pay, при этом доля платежей на Samsung Pay и Android Pay оказалась примерно равной: 18% и 16% соответственно. В топ-5 категорий по числу покупок вошли супермаркеты, специализированные магазины алкоголя, фастфуды и кафе, а также заправки и аптеки.

Средний чек покупок, совершенных на всех трех платформах бесконтактных платежей, составил 860 рублей, при этом средняя сумма покупки у клиентов, пользующихся технологией Samsung Pay, впервые в истории наблюдений Бинбанка превысила среднюю сумму у пользователей Apple Pay: 942 рубля против 876 рублей. Наибольшее количество транзакций совершили клиенты в Москве и Санкт-Петербурге. Третье, четвертое и пятое места по числу покупок разделили между собой Ульяновск, Казань и Новосибирск.