Национальная система платежных карт (НСПК) планирует по итогам 2018 года выпустить 54 млн карт «Мир», до середины 2020-го — около 70 млн карт, что позволит компании стать полноценным конкурентом на рынке платежных систем. Об этом РИА Новости сообщил глава НСПК Владимир Комлев.



«Планы по выпуску — 54 миллиона карт. Наши планы до середины 2020 года — около 70 миллионов карт «Мир», — сказал глава НСПК.

В 2017 году российские банки выпустили больше 30 млн карт.

Комлев отметил, что если банки-участники выпустят 70 млн карт «Мир», то НСПК будет находиться среди лидеров и станет полноценным конкурентом на рынке. По словам главы НСПК, в настоящее время участниками платежной системы «Мир» являются 374 банка. В следующем году основной целью национальной платежной системы будет не только эмиссия карт, но и обеспечение их приема по бесконтактной технологии везде, где это применяется.

После того как у российских банков в 2014 году из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard, была создана НСПК, которая является оператором системы карт «Мир». Властям РФ тогда пришлось в ускоренном порядке создавать собственную платежную систему.

В 2015 году проект фактически стартовал: в январе Mastercard перевел все внутрироссийские операции по своим картам на обработку в НСПК, а в июне эту процедуру осуществила Visa. В конце 2015 года началась эмиссия первых карт «Мир».