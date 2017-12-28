Житель Москвы обнаружил, что должен банку более 392 млн рублей из-за оформленных на него неизвестными кредитов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Москвич сообщил в полицию, что несколько дней назад получил выписку из реестра обязательств одного из столичных банков, из которой узнал о кредиторской задолженности перед банком на более чем 392 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина выяснил, что некто оформлял на его имя кредиты с июля 2011 года по май 2017-го.

Полиция устанавливает виновных в оформлении незаконных кредитных договоров.