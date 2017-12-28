Министерство финансов предлагает разрешить биржевые торги криптовалютами.

По его словам Алексея Моисеева, это могут быть любые товарные биржи, просто биржи. «Чего, на мой взгляд, не хватает, это, конечно, регулирования оборота криптовалют. Конечно, надо нам об этом подумать... Концепция уже есть, могу даже озвучить. Она укладывается в то, что если мы будем это делать, то мы сделаем это через указание на то, что купля-продажа криптовалюты должна осуществляться через организации, которые имеют любую лицензию на право реализации торгов», — цитирует его RNS .