Министерство финансов квалифицировало майнинг криптовалют как предпринимательскую деятельность в законопроекте «О цифровых финансовых активах», сообщил Алексей Моисеев.

«В законе мы предлагаем дать определение майнинга, но прежде всего с точки зрения последующей идентификации и уплаты налогов, связанной с такой деятельностью. Поэтому мы майнинг определяем, как предпринимательскую деятельность с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты», — цитирует Моисеева RNS .