Южнокорейские банки Shinhan Bank и KB Kookmin Bank объявили о полном прекращении любых операций с биткоином. Так, Shinhan Bank отстранится от криптовалюты 15-го, а KB Kookmin Bank – 22 января.

В конце ноября правительство Южной Кореи объявило о «чрезвычайных мерах» по регулированию криптовалют, сообщает Bitcoin.com .

«Мы запретим финансовым учреждениям напрямую входить или торговать на рынках виртуальных валют», — заявил тогда глава Корейской службы финансового надзора Чой Хонг-Сик.

Большинство крупных банков уже перестали выдавать виртуальные банковские счета для криптовалютных бирж.

Напомним, после проверки 13 крупнейших криптовалютных бирж страны специалисты заявили, что системы безопасности многих площадок «не отвечают необходимым требованиям».