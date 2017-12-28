Криптовалютная биржа HitBTC предоставила официальный комментарий по поводу сообщений о наличии проблем с выводом средств, проблем с программным обеспечением и отсутствии реакции со стороны службы поддержки и команды проекта.

В HitBTC объяснили, что в последнее время многие криптовалютные площадки испытывают проблемы из-за увеличения количества клиентов. HitBTC также испытывает эти проблемы, однако не ограничивает возможности, доступные для клиентов, и гордится этим. Из-за увеличения количества пользователей возросло и количество проблем, связанных с нарушениями в работе отдельных функций.

Также, зачастую HitBTC в числе первых начинает поддерживать новые монеты, а это ПО нередко запускается на стадии бета-тестирования. В результате сотрудники биржи занимаются устранением различных багов и уязвимостей в его работе и при необходимости вручную обрабатывают транзакции. Это может приводить к тому, что определённые валюты могут в течение нескольких дней оставаться в режиме обслуживания, а обработка транзакций задерживаться.

В настоящее время команда HitBTC работает над тем, чтобы оптимизировать систему под увеличивающее количество пользователей и сохранить число доступных рынков, которое в общей сумме достигает почти 500. В компании утверждают, что сотрудники решают эти вопросы круглосуточно и без выходных.