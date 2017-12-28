Криптовалютная биржа EXMO сообщила, что в данный момент старается ликвидировать DDos-атаку.

Представители биржи обещают, что в скором времени работа платформы будет возобновлена.

EXMO is under the DDoS attack.



The site will be available within half an hour.



We apologize for the temporary inconvenience.



Sincerely, The EXMO Team — EXMO (@Exmo_com) December 28, 2017

Как напоминает ForkLog , накануне стало известно о похищении в Киеве ведущего аналитика EXMO Павла Лернера. Лернер перестал выходить на связь 26 декабря. В настоящий момент его местонахождение по-прежнему неизвестно.

Представители биржи в то же время заверили, что инцидент никак не влияет на ее работу.