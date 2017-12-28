Возможно, скором времени работа платформы будет возобновлена.
Криптовалютная биржа EXMO сообщила, что в данный момент старается ликвидировать DDos-атаку.
Представители биржи обещают, что в скором времени работа платформы будет возобновлена.
Как напоминает ForkLog, накануне стало известно о похищении в Киеве ведущего аналитика EXMO Павла Лернера. Лернер перестал выходить на связь 26 декабря. В настоящий момент его местонахождение по-прежнему неизвестно.
Представители биржи в то же время заверили, что инцидент никак не влияет на ее работу.
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