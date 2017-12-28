Один из самых эффективных банков Поволжья — Тольяттихимбанк — перешел на решение «ПрограмБанк.АБС» компании «ПрограмБанк» .

Тольяттихимбанк — один из самых эффективных банков Поволжского региона. Банк занимает первое место в Самарской области по рентабельности активов-нетто и второе место по рентабельности капитала. Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю в ноябре составил всего 1,17%. Активно развивающийся банк принял закономерное решение о замене своей ИТ-платформы.



После тщательного анализа Тольяттихимбанк остановился на решении «ПрограмБанк.АБС» . Одним из факторов выбора оказались гибкость и клиентоориентированный подход компании «ПрограмБанк».



Переход на промышленную платформу оказался непростым делом и для вендора, и для клиента. Банк поставил задачу перенести в новую АБС большинство данных, начиная с основания банка в 1993 году. При этом данные следовало перенести из двух различных АБС банка: текущей и предыдущей. ПрограмБанк перевел все данные в единый формат, очистил их и объединил. Некоторые объекты, например, графики погашения платежей, были специально сконструированы. Помимо этого, были настроены десятки продуктов и отчетов по всем направлениям деятельности Банка.



При внедрении компания «ПрограмБанк» использовала технологию Agile-внедрения. Поставленную банком задачу удалось решить полностью, перенеся практически все требуемые данные.



«...Именно тогда, когда осознали, что задача переноса данных обширнее и сложнее, чем ранее предполагалось, мы убедились, что правильно выбрали поставщика» — говорит Директор по корпоративному развитию и персоналу Дроботов Андрей Александрович.

«...У ПрограмБанка не было установки «за это уплачено, за это не уплачено, это в ТЗ не написано». Была единая задача у всех участников проекта — перейти, получить результат»...

Полное интервью читайте на сайте компании ПрограмБанк.

Справочная информация



АО «Тольяттихимбанк» был основан 21 сентября 1993 года. Это один из первых коммерческих банков Поволжья, более 20 лет банк сохраняет лидирующие позиции в регионе. Банк занимает первое место в Самарской области по рентабельности активов-нетто и вырос по сравнению с ноябрем прошлого года в четыре раза. По рентабельности капитала Тольяттихимбанк занимает второе место в области (рост за год — на 184%).



Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю в ноябре составил 1,17%. Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества — 98%.

АО «Тольяттихимбанк», включен в Перечень региональных банков (всего 5 банков по Самарской области), отвечающих установленным требованиям пункта 4, статьи 176.1 Налогового кодекса РФ для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.



АО «Тольяттихимбанк» динамично развивается как универсальное финансово-кредитное учреждение, предоставляющее весь комплекс банковских услуг для физических и юридических лиц.



Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 28 лет.

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — ПрограмБанк.ФронтОфис , ПрограмБанк.АБС и ПрограмБанк.БизнесАнализ , системы для инвестиционных компаний — Програмбанк.Инвест , страхового рынка — ПрограмБанк.Страхование , и микрофинансового рынка — ПрограмБанк.КредитМикро .



Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».



Среди клиентов : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), МФО «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, СПАО «Ингосстрах», ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк