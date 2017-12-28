Следственный комитет России принял меры по аресту имущества бывшего руководства банка «Клиентский».

«В Главном следственном управлении СКР продолжается расследование уголовного дела по факту хищения лицами из числа руководства банка «Клиентский» денежных средств вкладчиков в сумме не менее 1 млрд рублей, в том числе Олега Табакова и Николая Доморацкого. С учетом собранных доказательств в качестве обвиняемых в хищении денежных средств банка в особо крупном размере привлечены бывшие председатель совета директоров банка Александр Кленовский, председатель правления банка Андрей Лопатов и заместитель председателя правления банка Илья Волосевич», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

По ходатайству следствия в отношении Кленовского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Лопатов и Волосевич, скрывшиеся от органов следствия, объявлены в розыск.

«В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых», — подчеркнули в ведомстве.

Согласно данным следствия, не позднее мая 2014 года Кленовский, Лопатов, Волосевич и иные неустановленные сотрудники банка, действуя в составе организованной группы, совершили хищение денежных средств банка в особо крупном размере, в том числе путем перечисления на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций, которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению. Участники организованной группы обеспечили подготовку документации о заключении договоров кредитования с подконтрольными им организациями и физическими лицами, не осведомленными о преступных намерениях соучастников, которую затем изъяли из документооборота банка для сокрытия обстоятельств хищения.

В июле 2015 года ЦБ отозвал лицензию у банка из-за неудовлетворительных активов, неадекватной оценки собственного кредитного портфеля и других нарушений.