Российский рынок откроется нейтрально из-за укрепления рубля на форекс до 57,6 за доллар, благодаря слабо подросшей цене на нефть на 0,2% до $66,6 за баррель. Таким образом, инвесторы продолжают отыгрывать сокращение добычи в Ливии – следствие взрыва на нефтепроводе. Однако ближний фьючерс на индекс MSCI развивающихся рынков вырос на 0,8% в течение азиатской торговой сессии, что подтолкнет вверх российские фондовые индексы.

Отметим, что развивающиеся рынки получили импульс к росту вследствие ослабления доллара к мировым валютам на фоне снижения доходности американских гособлигаций. Индекс доллара снизился на 0,5% до 92,7 пунктов, а доходность 10-летних бумаг снизилась на 7 б.п. до 2,4%. При этом, объемы торгов на американском фондовом рынке сократились в 2 раза от среднего уровня за декабрь. Поэтому уходя на новогодние праздники, американские инвесторы решили застраховаться через покупку гособлигаций.

В свою очередь, в России сегодня пройдет уплата последнего налога – налога на прибыль, и уже во второй половине дня рубль может ослабнуть к доллару несмотря на общее ослабление доллара на форекс.