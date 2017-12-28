С 28 декабря платежный сервис Samsung Pay стал доступен банкам — партнерам банка «ФК Открытие».



Теперь держатели карт Mastercard банков-партнеров, владеющие мобильными телефонами Samsung, могут добавить карту в приложение Samsung Pay в своем смартфоне и оплачивать с его помощью товары и услуги по всему миру. Благодаря технологиям NFC и Samsung MST Samsung Pay доступен практически везде, где принимаются банковские карты, даже в тех терминалах, которые принимают только оплату с использованием магнитной полосы.

«Мы рады быть первыми, кто предоставил данный сервис банкам-партнерам. Мы рассчитываем, что запуск Samsung Pay обеспечит дополнительные преимущества держателям карт и придаст новый импульс развитию карточных продуктов и сервисов наших партнеров», — отметил исполнительный директор по процессингу банка «ФК Открытие» Валерий Шведов.

«Мы намерены активно развивать этот платежный сервис для банков-партнеров и в предстоящем году планируем подключить к нему карты Visa и «Мир». На сегодняшний день мы предоставляем процессинговые сервисы и спонсорскую программу 39 кредитным организациям. Разрабатывая новые сервисы для держателей карт банка «Открытие», мы делимся нашими технологическими наработками с банками-партнерами», — сказал он.

