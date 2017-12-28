Банку России не придется в 2018 году ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) для снижения инфляции. В этом году ее дополнительно замедлили на 1 процентный пункт хороший урожай и крепкий курс рубля. Влияние этих двух факторов закончится уже в первой половине следующего года, указывает регулятор в своем докладе о ДКП. Таким образом, к концу 2018 года рост потребительских цен вернется к целевым 4%, пишут «Известия» .



Хороший урожай перестанет оказывать давление на стоимость товаров в первой половине 2018 года, а курс рубля — уже в I квартале.



«Сохраняется ряд рисков отклонения инфляции от прогноза как вверх, так и вниз. На краткосрочном горизонте такими факторами являются изменение продовольственных цен под влиянием динамики объемов предложения сельскохозяйственной продукции, динамика цен на мировых сырьевых и товарных рынках, курсовые колебания», — говорится в докладе.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько согласен с утверждением, что снижение цен связано с изменением экономической ситуации. «Мы сейчас производим больше, чем реально нужно людям. Этим и объясняется дефляция. Мы уперлись в ограниченный потребительский спрос», — констатировал Рылько.

По прогнозу доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Никиты Моисеева, замедление роста цен продолжится и в начале 2018 года: в январе товары и услуги подорожают лишь на 2,4% в годовом выражении, а в феврале инфляция опустится до рекордных 2,1%.

«Это будет связано не только с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, но и со стабильным курсом рубля, со стабильными ценами на нефть. Также на это повлияет уверенный экономический рост, при котором еще не до конца загружены все производственные мощности», — отметил он.

Сейчас инфляция держится на рекордно низком уровне не только из-за монетарной политики ЦБ и временных факторов, но в том числе и из-за неготовности населения намного больше тратить. Возвращение инфляции к более высоким уровням будет означать уверенный экономический рост и восстановление потребительского спроса до докризисных уровней.