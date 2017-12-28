Банк России утвердил новую редакцию требований к раскрытию кредитными организациями информации о своей деятельности. Об этом регулятор сообщил на своем сайте в четверг.

«Теперь банки должны будут раскрывать информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в соответствии с указанием Банка России от 07.08.2017 № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» в форме отдельного документа либо отдельного приложения к годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности», — говорится в сообщении.



Таким образом, состав раскрываемой кредитными организациями в рамках годовой (промежуточной) отчетности информации будет приведен в соответствие требованиям МСФО.



«Новые требования повысят прозрачность операций и структуры капитала банков, не оказывая на них избыточной регуляторной нагрузки», — подчеркивает регулятор.



Уточняется, что соответствующие требования содержатся в указании ЦБ от 6 декабря № 4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности», которое зарегистрировано в Минюсте и вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

