Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, составила на 1 декабря 7,8%. За месяц показатель снизился на 0,3 процентного пункта (с 8,1% на 1 ноября), свидетельствует обновленная сводка Банка России по рискам кредитования физических лиц в 2017 году .

Показатель находится на самом низком уровне с осени 2014 года (тогда на 1 октября он также составил 7,8%, а на 1 сентября — 7,7%).

В материалах ЦБ уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд сократился в ноябре на 18,2 млрд рублей (с 933,9 млрд на 1 ноября до 915,7 млрд на 1 декабря).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывают на 1 декабря 91,4% просроченных ссуд против 91,5% на начало ноября. В абсолютном выражении объем резервов уменьшился с 854,2 млрд до 836,5 млрд рублей.

Согласно материалам регулятора, общая доля предоставленных физлицам ссуд, не погашенных заемщиками в отчетном периоде в установленный договором срок, уменьшилась с октябрьских 10,7% до 10% в ноябре.

Показатель для ипотечных жилищных ссуд увеличился с 9,4% до 9,5%, для ссуд на покупку жилья (кроме ипотечных) — вырос с 5,5% до 5,6%, для автокредитов — снизился с 7,8% до 7,7%, для категории «иные потребительские ссуды » — уменьшился с 11,4% до 10,5%.