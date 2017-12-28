Бывшему руководителю департамента кредитных операций и внештатному сотруднику московского банка предъявлено обвинение в мошенничестве. Они причастны к хищению 500 млн рублей под видом выдачи кредитов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Злоумышленники подготовили и заключили договор купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей. В целях сокрытия противоправного деяния соучастники перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность подозреваемых к нескольким аналогичным деяниям», — говорится в релизе.

Помимо этого, мошенники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности и обладали признаками фиктивности. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Следователи установили причастность бывших заместителя председателя правления и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка к совершению указанного противоправного деяния. Злоумышленницы были задержаны, им предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии», — добавили в ведомстве.

Правоохранители также установили причастность бывших руководителя департамента кредитных операций и внештатного работника банка. Фигурантки дела задержаны и помещены под домашний арест.