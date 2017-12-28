Криптовалютная биржа Poloniex сообщила, что в скором времени всем владельцам существующих legacy-аккаунтов придется пройти обязательную верификацию для соблюдения правил KYC.

Poloniex рекомендует пользователям проверить, какой статус имеет их нынешний аккаунт: legacy или verified. В последнем случаем верификация не нужна, однако владельцам legacy-аккаунтов придется пройти процесс.

В настоящий момент для владельцев верифицированных аккаунтов установлен лимит в размере $25 000 на вывод в сутки, для legacy-аккаунтов эта сумма составляет $2000. Однако с введеним новых правил для них вступят следующие ограничения:

Трейдинг и лендинг будут деактивированы.

Открытые ордеры будут закрыты.

Автообновление займов будет отключено.

Маржинальные позиции получат отсрочку на 8 недель, в течение которых они могут быть только уменьшены или полностью закрыты. По истечении этого срока маржинальные позиции будут закрыты.

Адреса для депозитов будут отозваны.

Вывод будет доступен в пределах суточного лимита, но только до указанного срока.

Сразу после апгрейда legacy-аккаунта до verified полная функциональность будет восстановлена, а суточный лимит на вывод составит $25 000.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру в сентябре этого года, криптовалютная биржа Poloniex приостановила доступ к аккаунтам тех пользователей, чьи IP-адреса идентифицируются как находящиеся в Крыму.