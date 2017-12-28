Более трети банков оценивают свои потери от одного дня кибератаки в сумму до 2 млн рублей. При этом большинство кредитных организаций тратят на защиту от взлома до 50 млн рублей. В прошлом году все эти показатели были на 10—15% ниже, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании Zecurion, разрабатывающей системы безопасности для банков.

Компания Positive Technologies впервые провела исследование с целью выяснить, какой ущерб хакеры могут нанести кредитной организации за один день кибератаки. В опросе приняли участие 170 банков. По итогам этого года оказалось, что 38% финорганизаций оценили свои потери от действий кибермошенников в 0,5—2 млн рублей, 30% кредитных организаций — в 50 млн рублей, четверть банков — в 2—10 млн, а 7% — в 10—50 млн.

В компании пояснили, что работа инфраструктуры банка может быть нарушена, если хакеры получат полный контроль над его доменами и сетевым оборудованием. Это возможно за счет отправки вирусного программного обеспечения и фишинговых рассылок. Чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру, каждый третий банк (33%) готов потратить на восстановление работы после кибератаки 2—10 млн рублей. То есть расходы на нормализацию ситуации фактически в несколько раз превышают размер причиненного ущерба. А 12% банков тратит 10—50 млн рублей.

Всего же на кибербезопасность большинство банков (70%) тратит 10—50 млн рублей в год, указали в Рositive Technologies. Расходы 27,5% банков на это направление достигают 300 млн.

В прошлом году все вышеперечисленные показатели были на 10—15% ниже, подсчитали в Zecurion.

Рост затрат банков на кибербезопасность — это следствие активизации хакеров в последние два года, отмечают эксперты. «Кроме того, ЦБ требует от банков со следующего года раскрывать объемы киберхищений, что подтолкнуло банки к более тщательному анализу информбезопасности и, соответственно, увеличению затрат на кибербезопасность, — отметил директор по развитию бизнеса компании Positive Technologies Максим Филиппов. — Вероятно, в ближайшие годы это будет увеличивать раходы банков на эту сферу».

В ЦБ не стали прогнозировать объем будущих затрат банков на кибербезопасность. По данным регулятора, в прошлом году хакеры похитили у банков около 4 млрд рублей. При этом только через один банкомат мошенники могут вывести более 10 млн рублей за раз.