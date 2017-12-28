Ведущий сервис по управлению личными финансами EasyFinance.ru подготовил Рейтинг самых дружелюбных банков в социальных медиа .

Аудитория подписчиков банк «Центр-инвест» в социальных сетях за 2017 год увеличилась в 2 раза, на 12 793 подписчика. Общее количество подписчиков в официальных сообществах банка «Центр-инвест» в Facebook , Twitter , Вконтакте и Одноклассники составило 25 300 человек. Так же банк «Центр-инвест» представлен официальными страницами в Instagram и YouTube .

«Центр-инвест» также вошел в Рейтинг банков по индексу вовлеченности подписчиков в соц.сетях , подготовленный порталом Banki.ru и занял в нем 1 место.

Помимо информирования о новых продуктах и услугах банка, а так же ежедневных успехах команды, банк «Центр-инвест» активно пропагандирует финансовую грамотность, делится советами по ориентированию в мире финансов для всех групп населения и проводит конкурсы для своих подписчиков.