Банк России 28 декабря 2017 года выпускает в обращение памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов, сообщает в четверг пресс-служба Банка России.



В частности, в обращение выпускаются две серебряные памятные монеты номиналом 3 рубля из серии «Легенды и сказки народов России» — «Жар-птица» и «Царевна-лягушка». Тираж каждой из них — 5 тыс. штук.

Также в обращение выпускаются памятные монеты, посвященные отечественной мультипликации, — «Три богатыря» и «Винни Пух». Они буду выполнены в трех вариантах:

серебряные монеты номиналом 3 рубля (тираж — 3 тыс. штук каждого вида);









монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях, тираж которых составит 450 тыс. и 50 тыс. штук каждого вида соответственно.

Кроме того, выпускаются памятные серебряные монеты из серии «Алмазный фонд России»:



Две монеты номиналом 3 рубля, на оборотной стороне одной из которых изображен портбукет, другой — бант-склаваж. Тираж — по 3 тыс. штук каждого вида.





Две монеты номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнении с изображением банта-склаважа тиражом 850 и 150 штук соответственно.









Две монеты номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнении с изображением портбукета (тираж — 850 и 150 штук соответственно).

Кроме того, тиражом 3 тыс. экземпляров выпускается памятная серебряная монета номиналом 1 рубль, посвященная Следственному комитету.

Регулятор напоминает, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

