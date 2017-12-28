Рубль возобновил рост, но дальше вчерашнего максимума пройти не смог и стабилизировался. Он снова укрепляется после вчерашней фиксации прибыли. Доллар снова коснулся более чем 2-месячного минимума на 57,34 руб., но ниже не пошел.

Доллар США к середине дня торгуется по 57,51 руб. (-0,4%). Евро стоит 68,58 руб. (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 29 декабря, составляют 57,62 руб. за американскую валюту и 68,78 руб. за евро, констатирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

«Тонкий рынок и достаточно дорогая нефть не позволяют рублю прийти в равновесие. Сегодня фактически финальный полноценный торговый день для рублевых пар. Завтра после обеда активности на площадке уже не будет. Доллар США стабилизируется в коридоре, нижняя граница которого пролегает между отметками 57,35-57,50 руб., а верхняя находится у значений 57,50-58,25 руб. Это не самый перспективный диапазон, в котором мог бы находиться «американец», но очевидно, что оснований для удорожания российской валюты с каждым днем теперь будет все меньше. Курс пары евро/рубль будет торговаться в диапазоне 68,50-69,00 руб.», - прогнозирует Анна Бодрова.

Единственный сценарий, при котором рубль может рвануть к новым вершинам в краткосрочной перспективе – мощная волна покупок Brent на выходе безупречного отчета Минэнерго, объясняет Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс.

«Рисков для российского рубля сейчас достаточно много. Причем эти риски являются потенциальными и пока еще не реализовавшимися. Речь здесь идет об американских санкциях против российского госдолга, о выходе Норвежского пенсионного фонда и об увеличение скупки валюты со стороны Минфина Российской Федерации. Помимо этого еще одним риском для рубля в первом квартале в 2018 году может стать коррекция на нефтяном рынке. Так что вполне вероятно, что аномальное укрепление российского рубля во второй половине декабря 2017 года в скором времени завершиться и нас ждет расплата за это укрепление уже впервые месяцы 2018 года», - прогнозирует Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн».