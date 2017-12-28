Рубль с открытия торгов на Московской бирже обновил максимумы против иностранных валют. Приближение выходных заставило покупателей евро и доллара проявить активность на этих уровнях.

Рубль снизился по отношению к евро и доллару на фоне коррекции цен на сырую нефть и закрытия многими игроками позиций перед длинными выходными в России. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,46%, до 57,69 рублей за доллар. Пара евро/рубль упала на 0,41%, до 68,48 рублей за евро, сообщает Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.

«Мы ожидаем, что в четверг, в предпоследний рабочий день, общая боковая динамика на мировых рынках сохранится», - надеется эксперт.

По словам Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале дня, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителе, ожидается попытка рубля отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. Вполне возможно, что удержание рынком энергоносителей текущих позиций может стимулировать продажи иностранной валюты, в результате чего «медведи» вновь попытаются увести доллар в район 57,5 – 57,6 рубля.

«Динамику рубля в рамках вечерней сессии определит статистика по запасам углеводородов от Минэнерго США. В случае если она подтвердит данные API о существенном снижении запасов нефти и не продемонстрирует сильного роста добычи, после закрытия основной сессии на нашем рынке нефть марки Brent может уйти выше 67 долларов, что приведет к тестированию парой USD/RUB поддержки на отметке 57,5 рубля», - прогнозирует аналитик.