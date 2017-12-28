Альфа-Банк запустил онлайн-сервис по покупке и продаже ценных бумаг , сообщает пресс-служба кредитной организации. Сервис интегрирован в мобильное приложение для физических лиц «Альфа-Мобайл», где появился соответствующий раздел «Инвестиции».



«Обновленный «Альфа-Мобайл» позволяет дистанционно покупать и продавать государственные облигации, еврооблигации и корпоративные облигации таких эмитентов, как Сбербанк и «Евраз», ВТБ и «Газпром», облигации федерального займа, а также контролировать доходность ценных бумаг, отслеживать начисление купонного дохода», — отмечают в банке.

Для начала работы достаточно выбрать опцию «Открыть брокерский счет» в мобильном банке. Счет становится активным уже через несколько секунд. Пополнить его можно мгновенно, сделав перевод с любого другого счета клиента. Клиент Альфа-Банка может совершить сделку по покупке инвестиционных инструментов с нуля быстро и без посещения отделения банка, подчеркивают в банке.

«Благодаря тому что теперь открытие брокерского счета происходит онлайн (без предоставления документов в банк), клиенты Альфа-Банка могут начать инвестировать, не покидая привычного интерфейса «Альфа-Мобайл». В приложении реализован полностью непрерывный онлайн-процесс — от открытия брокерского счета до совершения сделки, который занимает не более пяти минут», — отмечают в банке.



Минимальный порог при покупке ценных бумаг, номинированных в отечественной валюте, составляет 1 100 рублей, при работе в валюте США — 1 800 долларов. Это открывает доступ к фондовому рынку широкой аудитории непрофессиональных инвесторов, которые сейчас активно пользуются приложением банка, уточняют в Альфа-Банке.

Уже сейчас онлайн-сервисом могут воспользоваться премиальные клиенты Альфа-Банка (владельцы пакетов услуг «Максимум+» и «Максимум»). В ближайшее время инвестирование в приложении «Альфа-Мобайл» станет доступно всем розничным клиентам банка, а выбор инструментов и услуг станет гораздо шире.