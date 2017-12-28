В ходе акции «День монеты», которая проходила в ноябре и декабре в 40 городах страны, граждане сдали в кассы Альфа-Банка 900 тысяч монет на общую сумму 2,9 млн рублей. В акции приняло участие более 4 тыс. человек, которые смогли бесплатно обменять монеты любого номинала на стандартные банкноты или монеты номиналом 25 рублей с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA.

«Мы даже не ожидали, что будет такой большой интерес к нашей акции. Многие неожиданно для себя обнаружили, что скопили монет на приличную сумму, которая очень кстати оказалась в период подготовки к Новому году. Родители с детьми, которые увлекаются футболом, даже приходили с копилками для обмена на монетки 25 рублей с символикой ЧМ 2018, – рассказала директор налично-денежного обращения Альфа-Банка Надежда Малюх. – Спасибо всем, кто нашел время поучаствовать в нашей акции и кто оставил отзывы со словами благодарности! Для кого-то это стало первым знакомством с Альфа-Банком, и надеемся, что в Новом 2018 году мы всех уже увидим в качестве наших постоянных клиентов».