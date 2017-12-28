С 27 декабря клиенты Альфа-Банка смогут оплачивать покупки в одно касание с помощью сервиса для владельцев часов модели Garmin Vivoactive 3 Garmin Pay. Сервис доступен всем владельцам карт Visa.

Чтобы воспользоваться услугой надо привязать карту Visa к сервису Garmin Pay. Для этого необходимо установить приложение Garmin Connect в App Store или Google play, привязать часы к своему смартфону, создать кошелек и придумать PIN-код для оплаты и добавить карту Visa Альфа-Банка в Garmin Connect.

Оплатить покупки с Garmin Pay просто и быстро: надо нажать и удерживать кнопку на часах, выбрать карту и поднести часы дисплеем к терминалу – покупка совершена. При покупке часы завибрируют.

Garmin Pay работает в любых терминалах с бесконтактной оплатой.



Подробнее об услуге можно узнать на сайте банка .