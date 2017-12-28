В банке «Ренессанс Кредит» порталу Банки.ру пояснили, что рейтинг был отозван по инициативе самой кредитной организации.
Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка «Ренессанс Кредит», следует из релиза Moody's.
«Moody's решило отозвать рейтинги по своим бизнес-причинам», — отмечается в сообщении. В банке «Ренессанс Кредит» порталу Банки.ру пояснили, что рейтинг был отозван по инициативе самой кредитной организации.
На момент отзыва долгосрочные рейтинги финучреждения по депозитам в иностранной и национальной валюте, приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте находились на уровне «B3»; субординированного долга в иностранной валюте — на уровне «Caa1».
Прогноз для всех долгосрочных рейтингов «Ренессанс Кредита» на момент их отзыва — «стабильный».
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