Число покупателей продуктовых магазинов, интернет-супермаркетов и крупных офлайновых магазинов во второй половине декабря выросло в 1,7 раза, говорится в результатах исследования «Яндекс.Денег».

Аналитики отмечают, что увеличилась посещаемость в магазинах узкой направленности: в булочных — в 3 раза, в мясных лавках — в 2,5 раза, в кондитерских — в 2,2 раза, в молочных и бакалейных магазинах — в 1,5 раза, сообщает RNS .

Cредние чеки на большинство товарных категорий вполне обычные: в булочных за раз россияне оставляют около 190 рублей, в мясных лавках — 430 рублей, в кондитерских — 300 рублей, в молочных лавках — 280 рубля, в бакалейных магазинах — 470 рублей.

По данным аналитиков, во второй половине декабря россияне стали заказывать готовую еду на онлайн-сервисах гораздо чаще, чем в обычные дни.