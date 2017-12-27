Блогер Bitfinex’ed опубликовал результаты своих наблюдений за торгами на криптобиржах Coinbase, GDAX и Bitfinex, где у него вызвали подозрения действия бота, названного им Picasso, который искусственно создавал цены на крипторынке.

Как сообщает Anycoin.news , блогер приводит запись данных за 7 декабря, когда на GDAX и Bitfinex существенно поднялся курс биткоина. Он уверен, что объем торгов и волатильность в этот день были сформированы не естественным спросом, а работой бота, ведь в некоторых заявках на покупку биткоина цена была на $2000 выше, чем на других биржах.

Именно благодаря Picasso, по мнению блогера, цена на Bitcoin Cash взлетела в день добавления этой криптовалюта на Coinbase и GDAX, а бирже пришлось приостановить торги.

От выводов о том, кому может принадлежать бот, блогер воздержался.