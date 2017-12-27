В ноябре и в декабре 2017 года компания «ПрограмБанк» провела цикл информационных Интернет-семинаров (вебинаров) по новым правилам учета для Микрофинансовых организаций. На вебинарах специалисты компании показали, как вести бухгалтерский учет на всех участках, актуальных для Микрофинансовых организаций.
Слушатели увидели следующий функционал программы:
- Бухгалтерский учет по 20-значным счетам.
- Ввод первичных документов.
- Расчеты с банком.
- Учет выданных займов (основная деятельность микрофинансовых организаций).
- Учет привлеченных займов.
- Расчет и начисление заработной платы.
- Учет материалов.
- Учет ОС и НМА.
- Учет хозяйственных договоров (договоров с подрядчиками).
- Операции с подотчетными лицами.
- Оперативную бухгалтерскую отчетность.
- Учет счетов-фактуры, книгу закупок.
- Налоговая отчетность (декларация по налогу на прибыль, по НДС, налог на имущество).
- Обязательную отчетность для Банка России.
Весь этот функционал включен в типовое решение « ПрограмБанк.КредитМикро.ЕПС», который совместно создали саморегулируемая организация «Единство» и компания «ПрограмБанк». СРО «Единство» разработала учетную политику, а «ПрограмБанк» настроил на нее свое комплексное решение «ПрограмБанк.КредитМикро».
При этом ИТ-специалисты Микрофинансовых организаций могут в дальнейшем настроить в решении «ПрограмБанк.КредитМикро.ЕПС» собственные схемы учета, переработать отчеты и печатные формы.
Комплексное решение « Програмбанк.КредитМикро» охватывает всю деятельность Микрофинансовых организаций: личные кабинет заемщика, кредитный конвейер, взаимодействие с БКИ, сбор просроченной задолженности. Эти блоки интегрированы с «ПрограмБанк.КредитМикро.ЕПС», организация может приобрести их позже.
Для получения видео с прошлых вебинаров обращайтесь к Анне Чернобыльской по e-mail: cab@programbank.ru
Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 28 лет.
Для автоматизации МФО, МКК и КПК компания «ПрограмБанк» предлагает специализированное решение « ПрограмБанк.КредитМикро». В системе автоматизирована вся деятельность микрофинансового учреждения от рассмотрения заявок до формирования финансовой отчетности. Решение «ПрограмБанк.КредитМикро» обеспечивает учет по новому плану счетов, в соответствии с ОСБУ Банка России.
Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS SalesLeagueTable — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России.
Среди клиентов компании: МФК «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Фонд микрофинансирования Новосибирской области, Московской областной фонд развития микрофинансирования, СПАО «Ингосстрах», Банк ВТБ, Дойче банк, НКЦ, Агентство по страхованию вкладов, компании «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал», НКО «Яндекс-Деньги, НКО «Глобал Эксчейндж» и др.
Источник: ПрограмБанк
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