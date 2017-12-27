Слушатели увидели следующий функционал программы:

Бухгалтерский учет по 20-значным счетам.

Ввод первичных документов.

Расчеты с банком.

Учет выданных займов (основная деятельность микрофинансовых организаций).

Учет привлеченных займов.

Расчет и начисление заработной платы.

Учет материалов.

Учет ОС и НМА.

Учет хозяйственных договоров (договоров с подрядчиками).

Операции с подотчетными лицами.

Оперативную бухгалтерскую отчетность.

Учет счетов-фактуры, книгу закупок.

Налоговая отчетность (декларация по налогу на прибыль, по НДС, налог на имущество).

Обязательную отчетность для Банка России.

Весь этот функционал включен в типовое решение « ПрограмБанк.КредитМикро.ЕПС », который совместно создали саморегулируемая организация «Единство» и компания «ПрограмБанк». СРО «Единство» разработала учетную политику, а «ПрограмБанк» настроил на нее свое комплексное решение «ПрограмБанк.КредитМикро».



При этом ИТ-специалисты Микрофинансовых организаций могут в дальнейшем настроить в решении «ПрограмБанк.КредитМикро.ЕПС» собственные схемы учета, переработать отчеты и печатные формы.



Комплексное решение « Програмбанк.КредитМикро » охватывает всю деятельность Микрофинансовых организаций: личные кабинет заемщика, кредитный конвейер, взаимодействие с БКИ, сбор просроченной задолженности. Эти блоки интегрированы с «ПрограмБанк.КредитМикро.ЕПС», организация может приобрести их позже.



Для получения видео с прошлых вебинаров обращайтесь к Анне Чернобыльской по e-mail: cab@programbank.ru

Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 28 лет.

Для автоматизации МФО, МКК и КПК компания «ПрограмБанк» предлагает специализированное решение « ПрограмБанк.КредитМикро ». В системе автоматизирована вся деятельность микрофинансового учреждения от рассмотрения заявок до формирования финансовой отчетности. Решение «ПрограмБанк.КредитМикро» обеспечивает учет по новому плану счетов, в соответствии с ОСБУ Банка России.



Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS SalesLeagueTable — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России.



Среди клиентов компании : МФК «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Фонд микрофинансирования Новосибирской области, Московской областной фонд развития микрофинансирования, СПАО «Ингосстрах», Банк ВТБ, Дойче банк, НКЦ, Агентство по страхованию вкладов, компании «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал», НКО «Яндекс-Деньги, НКО «Глобал Эксчейндж» и др.

Источник: ПрограмБанк