Внешэкономбанк (ВЭБ) и Минэкономразвития РФ прорабатывают вопрос о создании фонда инфраструктурной ипотеки, заявил в интервью «Ведомостям» глава госкорпорации Сергей Горьков.



«Мы это обсуждаем. Прошли первые совещания, ничего нельзя сказать. Больше вопросов, чем ответов. Нужен инструмент для поддержки инфраструктуры», — сказал Горьков.

По его словам, необходимо определить формат участия ВЭБа в потенциальных проектах. «Мы пока находимся в стадии проработки вопроса, как создавать инструменты по инфраструктурной ипотеке», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предлагает создать государственный фонд инвестиций в инфраструктурные проекты на базе ВЭБа. Фонд будет предоставлять капитальный грант частному партнеру, а средства будут привлекаться с рынка через облигации, обеспеченные госгарантиями.

Таким образом, капиталовложения предлагается возвращать за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодоприобретателей инфраструктурных объектов, то есть из бюджетов разных уровней, инфраструктурных монополий и т. д.



Чтобы механизм заработал, государство предоставит гарантии, пообещал президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Под госгарантии Минэкономразвития хочет запросить лимит до 300 млрд рублей на 2018—2020 годы, которые планируется утвердить весенними поправками к бюджету — плюс к тем 290 млрд рублей госгарантий, которые Минфин уже выделил фабрике проектного финансирования, отмечая со ссылкой на чиновника, что Минфин не против создания фонда.